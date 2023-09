Sampdoria-Cittadella, le 5 curiosità imperdibili della 5°giornata

Ecco le cinque curiosità imperdibili del Monday Night del 18 settembre Sampdoria-Cittadella, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie BKT 23-24:

? Nelle sei sfide tra Sampdoria e Cittadella in Serie B, tutte negli anni 2000, i blucerchiati non hanno mai perso, vincendo in tre occasioni, inclusa la più recente: vittoria per 2 -1 il 24 marzo 2012, con doppietta di Graziano Pellè – a segno Nunzio Di Roberto per i veneti.

? La Sampdoria ha perso entrambe le prime due gare casalinghe in questo campionato (0 -2 vs Pisa, 1-2 vs Venezia); l’ultima squadra a perdere tutte le prime tre partite in casa in un torneo cadetto è stata il Vicenza 2021/22.

? Il Cittadella ha chiuso in parità le ultime due partite in Serie B e nella gestione Gorini è già arrivato tre volte a pareggiare almeno tre gare di fila nella competizione, la più recente tra l’8ª e la 10ª giornata dello scorso campionato.

? Il Cittadella è la squadra che finora in Serie B ha effettuato più recuperi palla offensivi, ossia entro massimo 40 metri dalla porta avversaria (45), andando nove volte al tiro da questa situazione di gioco – meno solo della Ternana con 10. Nessuna squadra ha incassato più tiri nello specchio della Sampdoria in questa Serie B: 22 (come il Catanzaro), più del doppio del Cittadella (10).

? Occhia a quei 3: Valerio Verre della Sampdoria ha creato 10 occasioni in questa Serie B, meno solo di César Falletti (11) e del suo prossimo avversario, Alessio Vita del Cittadella (13). Estanis Pedrola ha giocato 22 palloni in area di rigore avversaria, più di qualsiasi altro giocatore in questa Serie B; inoltre, l’attaccante della Sampdoria ha subito quattro falli nella trequarti avversaria, record condiviso con Francesco Di Mariano.