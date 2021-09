Eccellenza, San Giorgio in Bosco: ufficiale Alexis Yara

Colpo di mercato per il San Giorgio in Bosco con l'approdo in prestito dalla Luparense dell'attaccante Alexis Yara

Un prestito di quelli che sposta l'asticella verso l'alto e le ambizioni di qualsiasi squadra.Proveniente dalla Luparense, ecco Alexis Yara, nuovo giocatore ufficialmente del San Giorgio in Bosco, squadra militante in Eccellenza.

Un atleta dalle doti fisiche impressionanti, ancora molto giovane visto che è classe 1999, e che negli ultimi anni ha dimostrato di sapere stare perfettamente in questa categoria. Un lusso, che ora potranno godersi mister Grandini e i suoi compagni di squadra. Operazione fulminea del ds Scapin, che ora dispone di una punta nel roster in grado di decidere i match in ogni momento.

Operazione conveniente anche per la Luparense, che manda a maturare uno dei talenti acquistati più interessanti di questa tornata di calcio mercato. Ora verdetto al campo. I Lupi sono pronti al debutto domenica 19 contro il Caldiero alle ore 15, mentre per il San Giorgio in Bosco replay dell'ultimo match di Coppa Italia Veneto. Avversario l'Acedemy Plateola. Alexis Yara ha già fatto vedere, domenica scorsa in coppa, che sa come far male alla difesa di mister Paolo Antonioli.