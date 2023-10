Dal Sassuolo al Pozzonovo, la storia di Bryan Costa, professione pararigori!

Dal premio di migliore portiere del Torneo di Viareggio 2017 con il Sassuolo alla Promozione con il Pozzonovo. Il tutto in poco meno di 7 anni. Benvenuti nella storia incredibile di Bryan Costa, portiere nato il 28 luglio del 1998, protagonista indiscusso, con Simone Bernardi, del 3-0 con cui il Pozzonovo ha abbattuto domenica al SaonaraVillatora. Due rigori parati, uno nel primo tempo ed uno nella ripresa, almeno tre interventi determinanti, come il balzo felino in pieno recupero a togliere dalla porta la capocciata di Federico Volpin o quelli su Veronese. Chissà quali pensieri hanno fatto capolino nella testa di Costa. Dagli allenamenti con Andrea Consigli e il preparatore dei portiere neroverde Fabrizio Lorieri alla quiete Bassa Padovana, dalle panchine in Serie A, la serie C con il Vicenza e la Virtus Francavilla ai bordi del grande calcio, tra Serie D a Levico, Eccellenza a Plateola con l'Academy fino addirittura alla Prima Categoria con l'Union Torri.

Storie di ordinaria follia nel calcio di oggi mangi e rutta, dove basta una partita sbagliata per restare etichettato vita natural durante come un portiere non affidabile. Un po' quanto successo a Bryan Costa, che nel suo presente si guadagna da vivere parando la qualunque nel Pozzonovo di Sabbadin, primo in classifica nel girone C della Promozione. «Parare un rigore fa sempre piacere, riuscire a farlo due volte ancora di più.Non mi era mai successo in passato ed è stata una bellissima soddisfazione: tuttavia la cosa più importante è aver dato un contributo per vincere la partita e prendere i tre punti», sorride Costa, tornando poi serio nell'analisi della gara sui canali social del club della Bassa Padovana. «L’abbiamo approcciata bene fin da subito, siamo stati bravi. Il campionato è iniziato bene, ma non abbiamo ancora fatto nulla e il cammino è lungo. Dobbiamo solo pensare a fare il meglio possibile di settimana in settimana. Di certo essere in testa da soli è motivo di orgoglio, ma ci dà ancora maggiori responsabilità. Conosciamo bene le nostre potenzialità: però nel calcio ci sono anche gli avversari e non sarà facile. Ce la metteremo tutta per arrivare più in alto possibile: siamo un bel gruppo e questo ci aiuta tanto anche dentro al campo. Ora godiamoci questa vittoria ma già da domani testa al Rovigo: sarà una partita tosta e dovremo farci trovare pronti».