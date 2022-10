Calcio, doccia fredda in pieno recupero per il Padova: il Novara espugna l'Euganeo

Che mazzata: il Padova perde 1-2 in pieno recupero contro il Novara.

La cronaca

La notizia migliore del pomeriggio è il ritorno al gol di Ceravolo che entra al minuto 56 e dopo pochi secondi, con un esterm destro chirungico insacca il pari. Il Padova aveva chiuso il primo tempo in svantaggio al '30 con una rete di Galuppini. Dopo una serie di occasioni sfioriate arriva il gol degli ospiti. Ma fino a quel momento il Padova aveva fatto di tutto per rompere l'equilibrio. Una partita molto combattuta dove ancora una volta Donnarumma ha fatto, bene, il suo. Non c'è un attimo di tregua, i ritmi sono alti e le occasioni si susseguono, ma al minuto 30 della ripresa la partita è inchiodata sul risultato di parità ma la sensazione è che potrebbe accadere qualsiasi cosa. E infatti in pieno recupero ecco la doccia fredda: complice un rimpallo fortuito la palla arriva a Rocca, che batte Donnarumma con un pallonetto. Termina 1-2 per il Novara, che torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive.