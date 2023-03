Calcio, il Padova non cala il poker esterno: i biancoscudati perdono con il Renate

Niente poker: dopo le tre vittorie esterne consecutive con Novara, Arzignano e AlbinoLeffe, il Padova perde 2-0 contro il Renate nella sfida valevole per la quint'ultima giornata del girone A di serie C.

La cronaca

Alla prima vera occasione il Renate passa in vantaggio: è il 19esimo minuto quando Squizzato serve in mezzo all'area Esposito, la cui girata di sinistro non lascia scampo a Zanellati, che sostituisce lo squalificato Donnarumma. Da quel momento è il Padova a salire in cattedra, collezionando quattro occasioni prima della fine della frazione: le prime tre sono targate Bortolussi, che scalda i guantoni di un attento Furlanetto, mentre l'ultima è firmata Delli Carri, il cui colpo di testa viene respinto ancora una volta dall'estremo difensore dei lombardi. Nella ripresa è il Renate a creare il primo pericolo con Malotti, il cui sinistro a giro fa la barba al palo e termina a lato. A metà frazione occasionissima per i biancoscudati con Cretella, che dall'interno dell'area calcia al volo di destro sparando però alto. Al 72esimo l'opportunità per svoltare il match: Liguori conquista un calcio di rigore, ma si fa ipnotizzare da Furlanetto, che intuisce l'angolo giusto e blocca la sfera. Cinque minuti più tardi arriva il raddoppio dei nerazzurri: percussione di Malotti e cross basso per il neo entrato Saporetti, che di tacco trafigge Zanellati. Bortolussi prova a riaprire il match gonfiando la rete con un delizioso pallonetto, ma l'arbitro annulla il gol causa fuorigioco: il Padova alza bandiera bianca.