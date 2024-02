La scossa di Torrente: come ha rivoltato il Padova in 3 mosse

«Ho superato l'esame vero?». La voce, un po' ironica e caustica, è quella di Vincenzo Torrente, in risposta ad una sacrosanta e legittima domanda di un collega della carta stampata nel post partita di Busto Arsizio. Si mister, esame superato, a pieni voti! Peccato non abbia permesso di accorciare in classifica, con la prevedibile vittoria del Mantova ad Alessandria che lascia tutto come prima in classifica, ma il +9 sulla terza, la Triestina, è una notizia da accogliere con il sorriso.

Continuando a guardare il bicchiere mezzo pieno, sono tre le mosse con cui Torrente ha saputo riaccendere il motore biancoscudato, sistemando ogni ingranaggio al posto giusto e ripulendo il carburatore dalle ingolfature delle ultime settimane.

1) Nuovo Abito Tattico, Bortolussi Ringrazia

Il ritorno all'antico - o al futuro - con il 4-3-3 ha ridestato dal sonno tanti interpreti, apparsi decisamente a loro agio nel nuovo sistema tattico. Su tutti Mattia Bortolussi, apparso libero di svariare a suo piacimento come unico riferimento avanzato. Un po' a destra, un po' a sinistra, elastico con la trequarti, scaltro ad azzannare lo spazio alle spalle dei difensori. Se conferma la prestazione dello Speroni, la maglia da titolare a Bortolussi non la leva nessuno. Nota di merito anche per Palombi. Non è un'ala, ma il suo atteggiamento e la sua determinazione possono essere un esempio positivo per tanti compagni in attesa di una chance.

2) Fusi all'Assalto, Varas sono 7

La prestazione monstre di Fusi a Busto ha ricordato a tutti i tifosi il motivo per cui l'ex Sangiuliano è un pupillo di Torrente. Nessuno come lui sa abbinare corsa e letture tattiche con continuità all'interno di una partita, alternando attacchi alla profondità con tagli a ridosso delle punte da centrocampista di livello superiore. I più lo definiranno un "semplice portatore d'acqua", ma non è un caso che quando il numero 8 padovano entra in apnea fisica, tutta la squadra vada in sofferenza insieme a lui. Capitolo Varas: 3 rigori segnati in 10 giorni, sette reti siglate al primo campionato in maglia del Padova. Un centrovanti ombra, ancora poco letto dalla maggior parte delle avversarie.

3) Ampiezza + Profondità = Valente Ritrovato, Liguori in Rampa

Tra i beneficiari, forse il maggiore, di questo riadattamento tattico, è Nicola Valente. L'ex Palermo a Busto ha dimostrato perché Corini si è separato di lui a malincuore. Un po' ala sinistra di guizzo e fantasia portentosa, un po' regista offensiva su cui appoggiarsi nei momenti di risalita del campo, senza gravare troppo sulle spalle robuste di Radrezza. Una fonte di gioco preziosa per dare ancora più imprevedibilità alla manovra. E contro la Pro Sesto è pronto a riprendersi il posto sulla destra Michael Liguori. Dopo la cattività da seconda punta, finalmente potrà sprigionare le sue doti lontano dal traffico centrale.