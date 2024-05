Padova, mister Oddo: «Vicenza solido, esperto e costruito per vincere, ma noi vogliamo arrivare in fondo»

Si torna a fare sul serio, si scende in campo per i playoff contro l'avversario peggiore possibile: il Vicenza di Vecchi. Mister Oddo tratteggia in conferenza stampa queste ultime ore prima del big match del Menti, gara d'andata del secondo turno nazionale: «Arrivati a questo punto sono tutte squadre forti, ma io sono molto concentrato sulla mia squadra. Non ragioniamo in funzione del vantaggio di avere due risultati su tre. Dobbiamo cercare di avere la nostra identità, mettendo in campo le nostre qualità e limando al minimo i difetti. Sarà una partita di playoff importante dove se passi vai avanti. Stop. L'obiettivo mio, come delle altre, è arrivare in fondo. Il Vicenza è forte, così come tutte le altre. Ci è capitata la squadra di Vecchi, ma la pressione è da ambo le parti. Ho grande fiducia nei miei ragazzi».

Qualche sorpresa a livello tattico per la gara con il Vicenza? Oddo è sibillino: «Mancheranno Kirwan, Perrotta e Russini. Crescenzi sta così così, forse siamo un po' corti dietro, ma ce la caveremo. Russini non è pronto, ma se starà meglio e può darci una mano, ci penserò se inserirlo in lista. Il Vicenza è molto esperto e solido. Conoscendo Vecchi, mio compagno di squadra da giovane, secondo me si sta adattando alle caratteristiche della squadra. Vecchi gioca a 5 ora ad esempio, ma in carriera si è messo a 4 dietro molto spesso, significa che è un allenatore intelligente in grado di adattarsi. Sono forti, una bella squadra di categoria, ma ci giocheremo le nostre chance con serenità. Ronaldo contro? Non ci ha tolto nulla a Palermo. Forse non ha aiutato la squadra, ma non credo che con Ronaldo in campo fino alla fine l'avremmo spuntata. Non arrivammo benissimo a quei playoff perché avevamo tanti problemi fisici. Quel Palermo poteva vincere anche contro il Real Madrid. Nessuna colpa da dare a Ronaldo, che resta un giocatore forte in grado di spostare equilibri. Vi dico due che giocano: Faedo e Delli Carri. Non ho nessun dubbio di formazione. Ferrari? Ci concentriamo sulle caratteristiche dei calciatori avversari, ma stiamo concentrati su noi stessi».

Questione di testa e gestione dell'emotività. Per Oddo questi due aspetti saranno fondamentali durante il primo round contro la squadra di Vecchi: «Il ricordo di due anni fa non me lo porto dietro. Questa è un'altra storia. L'unica cosa che so è non ragionare sui 180 minuti e sul vantaggio che abbiamo. Serve convinzione, rispetto per il Vicenza, con qualche problema all'inizio ma costruita per vincere, a differenza nostra. Il calcio poi dimostra che i nomi non contano, ma quello che fai sul campo. Abbiamo fatto qualche punto in più, ma domani si resetta tutto. Io tranquillo? Viviamo di emozioni, giocheremo in uno stadio pieno con tanti nostri tifosi. L'unica nota stonata è sotto il diluvio, ma l'ultima volta che ho giocato sotto la pioggia abbiamo vinto contro il Mantova. L'essenza del mio discorso in spogliatoio citato da Zanellati nei giorni scorsi? Che c'è bisogno di tutti».

Sempre il tecnico biancoscudato sui ventidue giorni di stacco dall'ultima gara contro la Triestina: «Sono molto fiducioso e convinto di avere una squadra che può dire la sua. Abbiamo lavorato su tanti aspetti, forzando sulle nostre qualità. Devo concentrarmi nel mettere nelle migliori condizioni questa squadra in relazione alle proprie caratteristiche. Mi auguro saremo pronti. Per me la pausa conta meno di zero. Domani sarà importante per entrambe le squadre. Chi ha giocato prima avrà il problema dei diffidati e la stanchezza, mentre chi non ha giocato il ritmo partita. Non possiamo stare dietro a queste cose, bensì a quelle che sono in nostro controllo. Il Var? Pensiamo solo a quello che possiamo controllare e su noi stessi. Diamo tutto quello che abbiamo e poi in queste partite ci sono tanti aspetti. Facciamo essere noi stessi gli artefici del proprio destino, ripetendo quello che facciamo in allenamento anche in partita. Possiamo fare bene e giocarcela con chiunque perché siamo forti. In questi 180' saranno i dettagli a fare la differenza. Chi sbaglia meno è il segreto per portare a casa quest turno come gli altri».