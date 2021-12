Serie B, Alessandria-Cittadella: dirige la gara Ayroldi

Squadra in casa

Dopo tre pareggi consecutivi, altra trasferta per il Cittadella, in quel di Alessandria al Moccagatta per la 16°giornata del girone d'andata. Sarà il Signor Giovanni AYROLDI della sezione di Molfetta a dirigere Alessandria-Cittadella domenica alle ore 20.30.

Il resto dello squadra arbitrale: 1° assistente sarà il Sig. Grossi di Frosinone, mentre il 2° assistente sarà il Sig. Muto di Torre Annunziata. Quarto uomo il Sig. Fiero di Pistoia, con al V.A.R. Sig. Serra di Torino ed A.V.A.R. Sig. Di Gioia di Modena.

Ripresa odierna per il Cittadella di mister Gorini, mentre domani allenamento previsto al pomeriggio alle ore 14:30. Obiettivo principale, tornare alla vittoria dopo tre segni x dal ritorno dall'ultima sosta delle nazionali.