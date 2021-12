Serie B, Alessandria-Cittadella: i convocati granata di mister Gorini

Sono 22 i convocati da mister Gorini per la sfida di domani alle 20:30 contro l'Alessandria di Longo per la sedicesima giornata del campionato di Serie B BKT. Pavan ritorna dalla squalifica, mentre perdurano le assenze di Icardi, Tounkara e Ciriello.

Di seguito tutti i convocati

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Smajlaj, Mattioli, Donnarumma, Frare, Perticone, Adorni, Cassandro, Benedetti

Centrocampisti: Pavan, D'Urso, Danzi, Mastrantonio, Mazzocco, Vita

Attaccanti: Antonucci, Baldini, Berretta, Cuppone, Tavernelli, Okwonkwo.

Per quanto riguarda la probabile formazione Kastrati in porta, mentre in difesa si va verso il quartetto composto da Cassandro, Adorni, Perticone e Benedetti. In cabina di regia Pavan, mentre ai suoi lati ecco Vita e il positivo D'Urso. Trequartista Antonucci, mentre in attacco Baldini con il redivivo Okwonkwo.