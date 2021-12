Serie B, Alessandria-Cittadella: numeri e precedenti dell'incontro

Squadra in casa

Squadra in casa Alessandria

Aldilà dell'unico precedente tra le due squadre, risalante all'annata 2015/16 e con il Cittadella vincente con il risultato di 2 a 1, ecco un po' di numeri per comprendere al meglio il match di domani sera alle ore 20:30 valido per la sedicesima giornata del campionato.

I grigi di Longo sono la squadra più distratta del campionato con 6 gol subiti nei primi quarti d'ora delle due frazioni e negli ultimi 15 finali. Vicenza, Cosenza e Pordenone condividono questo poco simpatico primato stagionale.

Poco fortuna con le riserve per ambo le squadre, con solo un giocatore in rete da subentrante al pari di Perugia ed Ascoli.

Il Cittadella si dimostra una delle squadre più corrette con nessun rosso subito e ben quattro espulsioni a favore in 15 turni. I granata di Gorini arrivano da tre pareggi consecutivi e sono in serie positiva da cinque turni. Striscia record per il Cittadella, con l'ultimo k.o risalente al 28 ottobre 2021, 1-2 casalingo contro il Parma.

Per Moreno Longo ed Edoardo Gorini primo duello in panchina, mentre Mirko Antonuicci è il giocatore più sostituito del campionato con 13 uscite anzitempo in 15 giornate.