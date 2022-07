Serie B, amichevole pre-campionato: il Cittadella ne fa 8 al Bozner

Il Cittadella prosegue il suo ritiro a Lavarone al meglio e nel pomeriggio vince per 8 a 0 la seconda amichevole prestagionale contro il Bozner, squadra dell'Eccellenza trentina. Quattro gol per tempo e spazio un po' per tutti gli uomini di mister Gorini, abile nelle normali rotazioni del periodo. Nel primo tempo sugli scudi Asencio, ancora in gol dopo domenica, e Baldini. Menzione speciale anche per il neo acquisto Carriero, in rete per il momentaneo tre a zero. Nella ripresa girandola di sostituzioni e un assoluto protagonista: Giacomo Beretta, autore di una strepitosa tripletta. Nel week-end altri due test match, sabato contro il Trento e domenica contro la Luparense, sempre fischio d’inizio ore 17.00.

Questo il tabellino della gara odierna:

CITTADELLA – BOZNER 8 – 0

Marcatori: pt 15’ Asencio, 35’ Mastrantonio, 38’ Carriero, 45’ Baldini; st 15’, 20’ e 44’ Beretta, 27’ Icardi.

CITTADELLA (4-3-1-2 primo tempo): Maniero; Vita, Perticone, Frare, Donnarumma; Carriero, Danzi, Mastrantonio; Baldini; Tavernelli, Asencio. All. Gorini.

CITTADELLA (4-3-1-2 secondo tempo): Kastrati (30’ Manfrin); Mattioli, Del Fabro, Visentin (30’ Ciriello), Felicioli; Icardi, Pavan, Branca; Thioune; Embalo, Beretta. All. Gorini.

BOZNER primo tempo: Iardino, Colucci, Lantschner, Pareti, Gamper, Kritzinger, Proietti, Conci, Larcher, Calabrese, El Naimi. All. Pasquali.

BOZNER secondo tempo: Trompedeller, Wiedenhofer, Straudi, Bajrami, De Simone, Ruggiero, Gislimberti, Marinaro, Ciavatta, Minighini, Campagnola. All. Pasquali.

Arbitro: Maccorin di Pordenone.