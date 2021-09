Serie B, Cittadella-Pordenone: la designazione arbitrale

Le designazioni arbitrali per la 4°giornata del campionato di Serie B BKT 21/22 designazioni per la 4ª giornata del campionato di Serie BKT 2021/22 vedranno il signor Andrea Colombo di Como a dirigere il match tra Cittadella e Pordenone di sabato 18 settembre alle ore 18.30 allo Stadio Tombolato.

I suoi assistenti saranno i signori Bindoni di Venezia e Avalos di Legnano. Quarto uomo il signor Zucchetti di Foligno (Pg). Al V.A.R Pairetto di Nichelino e Rossi di Rovigo.

Nel frattempo continua la preparazione dei granata in vista del match con i Ramarri. Praticamente tutti disponibili per mister Gorini che dovrà sciogliere i vari dubbi di formazione come ad esempio il partner d'attacco di Baldini: Okwonkwo o Tounkara? Sulla trequarti confermato Antonucci, mentre in mezzo qualche chance dal primo minuto ci potrebbe essere per Mazzocco. Al posto di Danzi o Vita? Tanti dolci interrogativi per Gorini, chiamato da sabato ad un mini tour de force, con tre gare in sette giorni: dopo il Pordenone, ecco l'infrasettimanale contro il Benevento e poi nuovamente in casa contro il Lecce di Baroni, tra le favorite per la promozione.