Serie B, Ascoli: Bidaoui "Vogliamo vincere anche col Cittadella"

Scusate il ritardo. Verrebbe da titolare così la stagione di Soufiane Bidaoui. Il 32enne attaccante marocchino, finalmente sta giocando sugli standard alti sempre desiderati da Sottil e tutto il pubblico di fede ascolana. Sinora 34 gare di campionato (23 da titolare) con 8 reti, 4 assist, 2 rigori procurati ed un totale di 2340 minuti in campo.

“Cos'è cambiato rispetto all'anno scorso? Siamo arrivati in tanti a gennaio, mister Sottil compreso. Quest'anno abbiamo iniziato dal ritiro estivo e poi abbiamo immagazinato più automatismi, motivo per cui siamo migliorati. Sarà un finale di stagione difficile, però giochiamo ogni partita per vincere. Il Cittadella è un'habitué dei playoff, ma vogliamo vincere anche coi granata. Il Ramadan sta andando bene, da quando è iniziato ho segnato due gol, sono abituato a farlo da tanti anni, è uno dei mesi più importanti per la comunità musulmana. Se sei abituato, riesci a farlo facilmente, mangio quando il sole è tramontato, intorno alle otto di sera. Si può mangiare fino alle cinque di mattina, ma, per quanto riguarda me, dopo il pasto della sera, dormo fino alle cinque, orario in cui bevo molta acqua e faccio un’alimentazione specifica, a base di proteine, in funzione degli allenamenti e per stare bene durante la giornata. Non ho pensato a nulla di particolare con l'Ascoli in A, ma sto pensando a qualcosa di speciale. Rimpianti per i primi due posti? Abbiamo fatto una bella stagione, anche se all'inizio abbiamo fatto fatica ad imporci al Del Duca. Penso che arriverà primo il Lecce e al secondo posto una tra Cremonese e Monza.”