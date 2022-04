Serie B, Ascoli: Caligara "Cittadella fastidioso da affrontare"

Parla ai canali ufficiali dell'Ascoli il centrocampista Fabrizio Caligara in vista del match interno con il Cittadella in programma Lunedì 25 Aprile alle ore 12:30 per la 36esima giornata di Serie B:

"Ci stiamo preparando alla partita di lunedì con allenamenti alle 12:30 e anticipando il pranzo, arriveremo certamente pronti alla gara. I complimenti del patron Pulcinelli fanno piacere, sappiamo che queste tre partite saranno fondamentali per il nostro cammino, pensiamo a una sfida alla volta e vedremo alla fine dove saremo. Il Cittadella è una squadra che negli ultimi anni ha disputato sempre buoni campionati, è fastidiosa da affrontare, ma noi ce la giocheremo a viso aperto – come sempre – per cercare di portare a casa la vittoria. Non so se è la mia migliore annata per continuità e rendimento, c’è sempre da migliorarsi, è stata finora una buona stagione, ma avrei potuto fare molto di più. Per fare meglio ci sono ancora tre partite della regular season e vedremo quante dei playoff. Sono molto contento di essere un giocatore dell’Ascoli, l’ho voluto fortemente a inizio stagione durante il mercato, sono contento d’essere qui per altre stagioni, vorrei fare qualcosa di grande. Quest’anno il rendimento della squadra è stato sempre in crescita, man mano c’è stata sempre più intesa e secondo me in questo ultimo frangente di campionato stiamo crescendo ancora di più. Dobbiamo continuare ad avere continuità, dare il massimo in ogni partita, uscendo dal campo senza rimpianti. Ringrazio i tifosi per l’affetto che ci hanno dato a Parma, non è da tutti essere così numerosi in trasferta in un giorno di festa, spero saranno tanti anche lunedì perché ci danno una grande mano, sono il dodicesimo uomo in campo”