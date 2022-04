Serie B, il Cittadella rovina la festa dell'Ascoli, playoff rimandati per i marchigiani

Mezzogiorno di fuoco al Del Duca di Ascoli e nel duello che sarebbe potuto valere un posto nei playoff 2022, alla fine il Cittadella si prende i complimenti e raccoglie un pareggio contro i padroni di casa diretti da mister Sottil. I rimpianti si sprecano al termine della prestazione dei granata, per l'occasione con la maglia gialla da trasferta. Tanta tigna e buona volontà per Branca e compagni, che soffre solo nei 15 minuti finali il ritorno dei marchigiani. Per quest'ultimi tutti i discorsi di accesso matematico ai playoff sono rimandati alla penultima di campionato, mentre per il Cittadella, dopo l'Ascoli, ci sarà il Brescia.

LA CRONACA

Sottil conferma il 4-3-1-2 (che può diventare anche 4-3-3) con Leali tra i pali e la difesa composta da Salvi, Botteghin, Quaranta e Falasco. A centrocampo ci sono Saric, Eramo e Caligara con Paganini leggermente più avanzato a sostegno di Bidaoui e capitan Dionisi. Stesso modulo per Gorini con Maniero preferito a Kastrati tra i pali. Retroguardia formata da Cassandro, Del Fabro, capitan Perticone e Donnarumma. In cabina di regia l'ex Danzi coadiuvato da Mastrantonio e Branca con Antonucci sulla trequarti a supporto degli ex Beretta e Baldini.

Giornata soleggiata al "Del Duca" e Cassandro ci prova subito, ma il tiro si perde alto. Bidaoui per l'Ascoli cerca di far leva sulle sue qualità per trascinare i suoi. Senza grossi risultati a dire la verità. Baldini al 16' va vicino alla rete, ma la sua conclusione a giro termina alta sopra la traversa. Orgoglio e carattere nel Cittadella oggi non fanno difetto e il gol arriva per i granata, con uno degli ex di giornata, Beretta, al 25'. Per Minelli però, è tutto da annullare, lasciando gli uomini di Gorini pieni di frustrazione. Sempre Baldini è tra i più vivaci e al 40' sfiora il vantaggio con una bella conclusione rasoterra in area di rigore, ma Leali c'è.

Nella ripresa il Cittadella è vivo e lotta, nonostante i cambi qualitativi dei marchigiani. Collocolo ci prova, ma il pallone è alto. Branca al 59' trova solo l'angolo, mentre cinque minuti dopo Beretta è sfortunato a non trovare il guizzo vincente al limite. È un monologo Cittadella con Baldini in versione assistman per Beretta al 65' e Laribi al 71', ma in ambo i casi la mira è imprecisa. Leali para in due tempi su Baldini al 78', mentre dall'80' c'è la firma di Maniera su questo pareggio del Citta. Prima si supera sulla punizione di Maistro dal limite e sempre sull'ex Lazio dice di no all'86'. Due minuti dopo sempre il portiere scuola Inter si esalta sull'ex compagno Tsadjout. L'ultima chance è di Baldini al 96', ma il suo tiro viene deviato in corner da Leali a terra.

Ecco il tabellino della partita di Ascoli:

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi (28′ st Baschirotto), Botteghin, Quaranta, Falasco, Saric (38′ st Ricci), Eramo (1′ st Collocolo), Caligara, Paganini (1′ st Maistro), Dionisi, Bidaoui (14′ st Tsadjout). A disposizione: Guarna, Baschirotto, Bellusci, D'Orazio, Tavcar, Collocolo, Fontana, Maistro, Ricci, De Paoli, Iliev, Tsadjout. Allenatore: Sottil

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Cassandro, Del Fabro, Perticone (C), Donnarumma; Danzi (10′ st Vita), Branca, Mastrantonio (18′ st Lores Varela); Antonucci (10′ st Laribi); Beretta (38′ st Tavernelli), Baldini. A disposizione: Kastrati, Frare, Mattioli, Visentin, Mazzocco, Laribi, Pavan, Vita, Lores Varela, Tavernelli. Allenatore: Gorini

Arbitro: Minelli

Ammoniti: Dal Fabro, Tavernelli, Lores Varela, Branca, Eramo, Donnarumma

Angoli: 4 – 5

Recupero: 2′ e 6′

Spettatori: 6164