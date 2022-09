Serie B, rodeo ad Ascoli, ma il Cittadella strappa un punto prezioso

Il Cittadella conquista un preziosissimo punto in trasferta contro l'Ascoli. Gara ruvida, con non troppe emozioni, giocata soprattutto in mezzo al campo. Tanto lavoro per Meraviglia, con due espulsioni per i granata di Gorini e una per l'Ascoli. E saranno assenze molto importanti per il Citta nelle prossime settimane, come Asensio, per una sciocchezza ai danni di Bellusci, e Del Fabro per doppia ammonizione. Nel primo tempo qualche fuoco a firma di Lungoyi, Gondo e Bidaoui, ma le occasioni migliori sono del Cittadella con Pavan, colpo di testa da corner a lato di poco, Antonucci con Leali attento e infine Cassandro alto.

Non c'è Bucchi in panchina ad inizio ripresa, espulso per proteste nel tunnel degli spogliatoi a fine primo tempo al pari del dg granata Marchetti. Al suo posto in campo il vice Savini. Al 49' Cittadella in dieci: rosso diretto ai danni di Asencio reo di un bruttissimo fallo a gamba tesa su Bellusci sotto la Tribuna "Mazzone". Al 52' anche l'Ascoli rimane in dieci: Caligara, già ammonito, commette fallo su Del Fabro, l'arbitro va per il secondo cartellino giallo. Nella ripresa ritmi bassi e gara molto spezzettato. Al 92' Del Fabro, già ammonito, sbaglia un controllo a metà campo e commette fallo netto su Falasco. Meraviglia lo espelle ed il Cittadella chiude in nove uomini. Non succede più nulla, con l'Ascoli che archivia il secondo pari stagionale salendo a quota 8 punti in classifica in vista della prossima trasferta di Perugia.

Questo il tabellino della partita:

Ascoli-Cittadella 0-0

Ascoli (4-3-3): Leali; Donati (74' Salvi), Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo (74' Eramo), Buchel (74' Giovane), Caligara; Lungoyi (60' Falzerano), Gondo (78' Dionisi), Bidaoui. A disposizione: Guarna, Salvi, Simic, Quaranta, Gnahore, Dionisi, Giordano, Falzerano, Eramo, Palazzino, Giovane, Mendes. All: C.Bucchi

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Dal Fabro, Frare, Donnarumma; Vita (74' Lores Varela), Pavan, Branca; Antonucci (59' Tounkara); Baldini (84' Carriero), Asencio. A disposizione: Maniero, Felicioli, Perticone, Visentin, Tounkara, Beretta, Magrassi, Carriero, Danzi, Lores Varela, Mastrantonio. Allenatore: E. Gorini.

Arbitro: Maraviglia di Pistoia (Scarpa-Cortese)

Note: Espulsi: al 49' Asensio per gioco pericoloso su Bellusci, al 52' Caligara per doppia ammonizione, al 92' Dal Fabro per doppio giallo. A fine primo tempo allontanati mister Bucchi (Ascoli) e il dg Stefano Marchetti

Ammoniti: Donnarumma, Pavan, Eramo

Recupero: 2'; 5'