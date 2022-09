Serie B, Ascoli-Cittadella: i convocati di mister Gorini per la quarta giornata

22 i convocati di mister Gorini e il suo staff per il Cittadella per la seconda trasferta in campionato contro l'Ascoli di Bucchi allo Stadio Cino e Lillo Del Duca alle ore 14:00 di sabato 3 settembre. Ancora assente Embalo ma ormai verso il pieno recupero, con lui restano a Cittadella Manfrin, Ciriello, Mastrantonio e Mattioli (questi ultimi due per affaticamento muscolare)..

Di seguito tutti i convocati:

ortieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Dal Fabro, Perticone, Cassandro, Frare, Visentin, Felicioli, Donnarumma

Centrocampisti: Branca, Mazzocco, Carriero, Pavan, Danzi, Vita

Attaccanti: Antonucci, Asencio, Beretta, Lores Varela, Baldini, Magrassi, Tounkara

La probabile formazione di domani contro l'Ascoli con il consueto 4-3-1-2: Kastrati; Cassandro, Del Fabro, Frare, Donnarumma; Vita, Danzi, Branca; Antonucci; Asencio, Baldini.