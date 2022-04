Serie B, Ascoli-Cittadella: i convocati di mister Sottil, torna Maistro

L'allenatore dell'Ascoli Andrea Sottil, dopo la rifinitura del mattino al "Del Duca", ha convocato 24 calciatori per la gara di domani alle 12:30 contro il Cittadella valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie B.

Out lo squalificato Marcel Buchel, mentre in diffida ci sono Alessandro Salvi, Eric Botteghin, Nicola Falasco, Tommaso D'Orazio, Atanas Iliev e Soufiane Bidaoui. Torna a disposizione Maistro per i bianconeri.

PORTIERI: Bolletta, Guarna, Leali

DIFENSORI: Baschirotto, Bellusci, Botteghin, D’Orazio, Falasco, Quaranta, Salvi, Tavcar

CENTROCAMPISTI: Caligara, Collocolo, Eramo, Fontana, Maistro, Paganini, Saric

ATTACCANTI: Bidaoui, De Paoli, Dionisi, Iliev, Ricci, Tsadjout

Si va verso la conferma del 4-3-1-2 per mister Sottil, che deve rinunciare a Buchel in mezzo al campo. Leali tra i pali e la retroguardia formata da Salvi (favorito su Baschirotto), Botteghin, Quaranta (in leggero vantaggio su un Bellusci non ancora al meglio) e Falasco. Linea mediana con Saric, Eramo e Caligara con Maistro (in lizza per ua maglia da titolare con Paganini e Ricci) ad agire sulla trequarti alle spalle di Bidaoui e capitan Dionisi.

Ricapitolando: Leali; Salvi, Botteghin, Quaranta, Falasco; Saric, Eramo, Caligara; Maistro; Dionisi, Bidaoui. A disposizione: Guarna, Baschirotto, Bellusci, D'Orazio, Tavcar, Collocolo, Fontana, Paganini, Ricci, De Paoli, Iliev, Tsadjout. Allenatore: Sottil