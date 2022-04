Serie B, Ascoli-Cittadella: le decisioni del giudice sportivo

Sono diciasette gli squalificati dopo il trentacinquesimo turno della Serie B BKT. Mister Gorini non deve rinunciare a nessun effettivo e ritrova Romano Perticone dopo la squalifica, mentre in diffida restano Kastrati, Cassandro, Benedetti e Mattioli. Un squalificato in casa Ascoli, Marcel Buchel.

Gli altri squalificati sono tutti per un turno: Mattiello (Alessandria), De Luca e Ryder Matos (Perugia), Padella e Giacomelli (Vicenza), Vaisanen, Di Pardo e Florenzi (Cosenza), Amione e Bianchi (Reggina), Esposito (Spal), Mattiello (Alessandria), Carlos Augusto (Monza), Danilo (Parma), Rohden (Frosinone), Mattiello (Alessandria), Koutsoupias (Ternana), Toure (Pisa).