Serie B, Ascoli-Cittadella: gli ex della 36°giornata

Cittadella little Ascoli. Si scherza, ma fino ad un certo punto, perché sono ben cinque i granata nelle fila della squadra di Gorini con un passato ad Ascoli. Il più in vista è senza alcun dubbio Enrico Baldini, con un passato nelle Marche tra il 2017 e il 2019, con 39 partite e un solo gol. Diciamo che il cambio d'aria ha fatto molto bene all'ex prodotto del settore giovanile dell'Inter, con già dieci gol in quest'annata.

A Giacomo Beretta è piaciuta molto l'aria del capoluogo piceno, tanto da volerci tornare due volte. In entrambi i casi con i bianconeri in serie B nel 2011-2012 e nel biennio 2018-2020 per un totale di 48 gare tra campionato e Coppa Italia e 7 reti. Per l'ex canterano rossonero a Cittadella la situazione va decisamente meglio con 29 caps e già 5 reti, solo nel 2021-2022.

Positiva l'apparizione dello scorso anno da gennaio a giugno per Andrea Danzi (14 presenze), mentre applausi scroscianti per Ignacio Lores Varela, autentico beniamino del pubblico al Del Duca nella stagione 2017/2018 con 37 presenze tra Serie B e Coppa Italia, 3 reti e 4 assist.

Dulcis in fundo ecco Dario Del Fabro, al Citta dal 31 gennaio scorso e in maglia bianconera nel lontano 2015/2016, quando da giovane di ottime speranze raccoglieva 10 caps in Serie B.

Anche in casa Ascoli due ex Cittadella: il 33enne terzino destro Alessandro Salvi, uno che conosce bene cosa vuol dire giocare con la maglia granata, se è vero che ha vestito in 115 gare ufficiali la maglia granata dal 2015 al 2018 con 7 reti e 4 assist. Menzione anche per il 22enne scuola Milan Frank Tsadjout, che ha giocato con la compagine padovana lo scorso anno per un totale di 27 presenze in Serie B con 3 gol e 4 assist, 5 nei playoff ed una in Coppa Italia.