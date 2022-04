Serie B, Ascoli-Cittadella: le formazioni ufficiali della 36°giornata

Squadra in casa

Squadra in casa Ascoli

Poco meno di un'ora al fischio di inizio del match tra Ascoli e Cittadella, gara delle ore 12:30 e valevole per il diciasettesimo turno del girone di ritorno del campionato di Serie B BKT.

Sottil conferma il 4-3-1-2 (che può diventare anche 4-3-3) con Leali tra i pali e la difesa composta da Salvi, Botteghin, Quaranta e Falasco. A centrocampo ci sono Saric, Eramo e Caligara con Paganini leggermente più avanzato a sostegno di Bidaoui e capitan Dionisi. Stesso modulo per Gorini con Maniero preferito a Kastrati tra i pali. Retroguardia formata da Cassandro, Del Fabro, capitan Perticone e Donnarumma. In cabina di regia l'ex Danzi coadiuvato da Mastrantonio e Branca con Antonucci sulla trequarti a supporto degli ex Beretta e Baldini.

Giornata soleggiata al "Del Duca", prevista una rilevante affluenza di pubblico.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi, Botteghin, Quaranta, Falasco; Saric, Eramo, Caligara; Paganini; Dionisi, Bidaoui. A disposizione: Guarna, Baschirotto, Bellusci, D'Orazio, Tavcar, Collocolo, Fontana, Maistro, Ricci, De Paoli, Iliev, Tsadjout. Allenatore: Sottil

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Cassandro, Del Fabro, Perticone, Donnarumma; Mastrantonio, Danzi, Branca; Antonucci; Beretta, Baldini. A disposizione: Kastrati, Frare, Mattioli, Visentin, Mazzocco, Laribi, Pavan, Vita, Lores Varela, Tavernelli. Allenatore: Gorini