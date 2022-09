Serie B, Ascoli-Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Ai punti avremmo meritato noi"

Post partita molto caldo di Ascoli-Cittadella in conferenza stampa per mister Gorini. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“C’è stato qualche discussione sulle decisioni arbitrali ma nulla di particolare, sono cose che fanno parte del calcio, solo qualche polemica di troppo. Bucchi dice le ca***ate, perché non mi sono lamentato neanche un secondo delle decisioni arbitrali. Maraviglia non ha avuto una gran giornata ma è un essere umano e può sbagliare. Oggi ha sbagliato sia contro di noi che contro di loro, sono scelte che vanno accettate anche se ti possono girare le scatole. Bucchi non mi conosce e non può affermare che mi lamento sempre, prima di giudicare bisogna conoscere le persone. Era già successo l’anno scorso. Il patron Pulcinelli disse che ci eravamo impegnati troppo. Con il Brescia poi la gara dopo abbiamo vinto favorendo l’Ascoli, ma non sono arrivate le scuse da parte del loro patron. La posta in palio è alta e ci sta che vi siano degli scontri. La gara? Ai punti avremmo meritato noi, soprattutto nel primo tempo. Positivo non aver subito gol, anche se siamo stati poco aggressivi una volta rimasti 10 conto 10”.