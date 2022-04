Serie B, Ascoli-Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Orgoglio e voglia di fare bene per chiudere al meglio la stagione"

Tutte le dichiarazioni di mister Edoardo Gorini alla vigilia della gara in trasferta contro l'Ascoli di lunedì alle ore 12:30 al Del Duca, valida per la 36°giornata di campionato:

"Credo che la testa sgombra per un obiettivo importante come i playoff ce l'avessimo anche prima, non è che ora senza obiettivi ce l'abbiamo. La verità è che ci siamo parlati con tutte le componenti, staff, direttore Marchetti e giocatori dopo una partita del genere contro l'Alessandria. Abbiamo avuto confronto con tutti per cercare di capire una mancata prestazione del genere. Le partite si possono vincere o perdere, ma almeno la prestazione ci deve essere sempre per creare i presupposti per portare a casa i punti. Poi ci sono gli episodi, gli avversari, tante variabili, ma la prestazione, come dico sempre, non deve mai mancare. Ci siamo confrontati su quest'aspetto e stiamo ancora cercando un motivo per una gara del genere e questo dispiace di più. Mancare i playoff dopo cinque anni di fila fa male e non capiamo il motivo. Poi la squadra rispecchia l'allenatore e come ho detto a fine partita non ho toccato qualche tasto giusto. Eppure la settimana di avvicinamento all'Alessandria era andato tutto per il meglio, la squadra mi aveva dato sensazioni che fosse pronta per vincere la partita. L'esito sul campo, purtroppo, ha detto altro ed è successo qualcosa che nessuno avrebbe immaginato. I ragazzi sono responsabilizzati e poi quando si perde è sempre un concorso di colpe. Normale che quando non c'è la prestazione, la responsabilità è di entrambi le parti. La partita con l'Alessandria mi può insegnare tante cose. Poi c'è da dire che anche quando ero calciatore ho passato situazioni simili e non riuscivi a darti una spiegazione sulla sconfitta. Il minimo sindacabile ora è finire bene il campionato, poi tireremo le somme. Dobbiamo giocare per l'orgoglio e per onorare la maglia. È giusto che proviamo a vincere le tre partite che mancano in questo campionato. Pensando una per volta, ma credo che questo sia il minimo che io possa chiedere alla mia squadra. La partita più delicata di queste tre che restano? La prossima, quella contro l'Ascoli. Di essere arbitri dei destini altrui, non ci interessa molto. Sono interessato che la squadra abbia le giuste motivazioni per onorare lo stemma che indossa e fare quello che è giusto. Sicuramente ci saranno dei cambiamenti contro l'Ascoli, anche in relazione alla squadra di Sottil. Cercherò di mettere in campo gli uomini più "stimolati", anche se ognuno di loro deve avere stimoli per chiudere nel migliore modo possibile la stagione, altrimenti deve pensare di cambiare lavoro.

Noi ci aspettiamo un ambiente caldo e una delle squadre più in forma del momento. Sono tosti e mi attendo una partita battagliera. Loro hanno tanta qualità in rosa e lo stadio pieno li spingerà. Per noi deve essere uno stimolo in più per fare bene e giocare con voglia di ben figurare. Dal punto di vista tecnico il reparto avanzato è uno dei più forti della B. Dionisi, Bidaoui e Ricci stanno bene ed hanno tanta qualità. Sono l'aspetto che temo maggiormente, considerando che sono la squadra più in palla del campionato ad oggi. Tanti ex in campo? Sicuramente loro hanno voglia di dimostrare che sul proprio conto si sono sbagliati ad Ascoli ed è un aspetto su cui farò sicuramente leva. Io voglio vedere il Cittadella visto per la maggior parte del campionato. Già l'attaccamento alla maglia e l'orgoglio sono aspetti importanti ed è giusto dimostrarli ai tifosi. L'abbiamo fatto per gran parte del campionato, non vedo perchè non dobbiamo farlo fino alla fine"