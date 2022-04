Serie B, Ascoli-Cittadella: mister Gorini "Ai punti avremo meritato noi"

Le parole di mister Edoardo Gorini, mister del Cittadella, nel post gara contro l'Ascoli, gara valevole per la 36°giornata di campionato Serie B:

"C'è un po' di rimpianto. Noi abbiamo fatto la gara che ci eravamo ripromessi di fare ed è una grande soddisfazione poterlo dire. Alla fine avremo meritato la vittoria, ma le partite sono fatte di episodi. Tra sfortuna e Leali le cose sono andate male. Anche l'Ascoli ha avuto le sue palle gol. Ai punti avremo meritato noi. La prestazione di oggi era quella che mi aspettavo ed avevo chiesto. Da qui alla fine faremo chiesto. Mancano due partite e le voglio vincere, per onorare il campionato e la maglia. Maniero è un professionista esemplare ed era giusto gratificarlo. Se Kastrati è arrivato a giocare con la nazionale albanese è anche merito di Maniero e Manfrin che si allenano a 2000 all'ora. Sono contento che abbia fatto bene. Sul gol annullato ho visto poco. Mi è stato detto che Branca ha fatto un blocco ed è partito in fuorigioco. Rivedrò l'episodio e mi farò un'idea migliore. In avanti ci è mancata la stoccata, un po' come ci sta capitando in questo ultimo periodo. Davanti creiamo tanto, ma poi manca la giocata che abbiamo nelle corde, ma che ultimamente abbiamo smarrito. Ci è mancata qualche alternativa davanti da far rifiatare. Alla fine giocano sempre gli stessi davanti, ci sta che siano affaticati. I gol verranno, oramai il prossimo anno."