Serie B, Ascoli: i convocati di mister Bucchi per la gara con il Cittadella

È già iniziata l'operazione Cittadella in casa Ascoli. L'allenatore dei marchigiani, Cristian Bucchi, dopo l'allenamento a porte chiuse di ieri mattutino ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro la squadra di Gorini.

Due giorni di pre ritiro in terra veneta che serviranno ai bianconeri per inserire sin da subito i nuovi arrivati, Marsura e Sidibé, e per fare gruppo visto il momento non felicissimo in termini di risultati. Nel pomeriggio odierno allenamento e venerdì mattina rifinitura. Occhio ai tanti giocatori in diffida: Danilo Quaranta, Francesco Forte, Mirko Eramo, Lorenco Simic, Samuel Giovane, Cedric Gondo e Federico Dionisi.

A testimonianza del momento delicato della stagione dell'Ascoli, il tecnico Cristian Bucchi non rilascerà dichiarazioni prima del match contro il Cittadella.

Questa la lista dei convocati:



PORTIERI: 12 Bolletta, 13 Guarna, 1 Leali

DIFENSORI: 17 Adjapong, 55 Bellusci, 33 Botteghin, 20 Donati, 54 Falasco, 21 Giordano, 5 Quaranta, 4 Simic, 44 Tavcar

CENTROCAMPISTI: 77 Buchel, 8 Caligara, 18 Collocolo, 27 Eramo, 32 Giovane, 28 Proia, 25 Sidibe

ATTACCANTI: 10 Ciciretti, 9 Dionisi, 11 Forte, 15 Gondo, 7 Lungoyi, 14 Marsura, 90 Mendes.