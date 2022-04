Serie B, Ascoli: prosegue la preparazione in vista della gara con il Cittadella

Come riportato dal sito ufficiale dell'Ascoli, continua al Picchio Village la preparazione dei bianconeri in vista della sfida con il Cittadella in programma Lunedì 25 Aprile alle ore 12:30 allo stadio "Del Duca" per la 36esima e terzultima giornata del campionato di Serie B (mancherà sicuramente lo squalificato Marcel Buchel). Oggi pomeriggio il gruppo di Andrea Sottil è stato impegnato in un circuito di forza, in tattica per reparti e in una partita a tutto campo. Domani l’allenamento si svolgerà al "Del Duca" alle 12:30, stesso orario di Ascoli-Cittadella.