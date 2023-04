Serie B, Bari-Cittadella: le 5 curiosità da non perdere della 35°giornata

Cinque curiosità imperdibili di Bari-Cittadella, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie BKT:

? Bari e Cittadella si sono affrontate 17 volte in Serie B: il bilancio pende a favore dei galletti per nove vittorie a tre, cinque pareggi completano il quadro. La squadra di Mignani ha registrato tre clean sheet nelle ultime quattro gare casalinghe di campionato – fa eccezione il 2-2 maturato contro il Como, il 15 aprile – tanti quanti quelli ottenuti nelle precedenti 13 gare interne di questa Serie B.

? Il Cittadella ha pareggiato le ultime due trasferte di Serie B e non arriva a tre pareggi di fila in gare esterne da febbraio 2022. Allargando lo spettro di analisi nelle ultime otto sfide di Serie B, il Cittadella ha alternato un pareggio (quattro) a una sconfitta (quattro); in particolare, i veneti hanno segnato soltanto un gol nelle ultime cinque gare, per un bottino di due punti.

? Il Bari ha segnato 10 gol su rigore in questo campionato record di questo torneo; l’ultima squadra a segnare più di 10 reti dal dischetto in una stagione di Serie B è stata la Salernitana nel 2019/20 (11 in quel caso).

? Con il gol nell’ultimo turno, Mirco Antenucci è arrivato a nove reti in questo campionato e potrebbe andare in doppia cifra per la quinta volta in carriera in una stagione di Serie B, con cinque squadre diverse – Ascoli, Torino, Ternana, SPAL ed eventualmente Bari.

? Mirko Antonucci conta 10 gol nel torneo in corso e potrebbe essere il primo giocatore del Cittadella a segnare più di 10 reti in una stagione di Serie B da Davide Diaw nel 2019/20 (13).

