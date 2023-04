Serie B, Bari-Cittadella: arbitra Massa la gara del San Nicola

Arbitro di fama internazionale per la gara del San Nicola. Davide Massa dirigerà il match tra Bari e Cittadella in programma alle 15:00 lunedì 1 maggio e valido per la 35esima giornata del campionato di Serie B.

L'arbitro della sezione d'Imperia sarà coadiuvato dagli assistenti Massara di Reggio Calabria e Fontani di Siena, con quarto uomo Carrione di Castellamare di Stabia. Al Var ci sarà Marinelli di Tivoli, assistente Var Pezzuto di Lecce.

Per il direttore di gara ligure un solo precedente con il Cittadella, il pareggio per 0-0 contro il Siena del 5 febbraio 2011. Curiosità: al centro della difesa in quella gara l'attuale allenatore del Cittadella Edoardo Gorini (ammonito nel corso dell'incontro), in mezzo al campo il suo attuale vice, Roberto Musso, mentre come portiere di riserva ecco Andrea Pierobon, attuale preparatore dei portieri della prima squadra granata.

Sono 4 i precedenti con il Bari per il fischietto d'Imperia con il seguente bilancio: 2 pareggi e altrettante sconfitte.