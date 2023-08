Serie B, Bari-Cittadella: arbitra Santoro la gara del San Nicola

Seconda trasferta di fila per il Cittadella, atteso a Bari. C'è da riscattare la sconfitta di Parma contro l'11 di Mignani, ancora senza gol subiti in queste prime due partite. Sarà il Signor Alberto Santoro della sezione di Messina a dirigere Bari-Cittadella, gara valevole per la terza giornata di Serie BKT 2023/24 alle ore 20:30 mercoledì 30 agosto allo Stadio San Nicola.

Il resto dello squadra arbitrale: 1° assistente sarà Cecconi di Empoli, mentre il 2° assistente sarà Votta di Moliterno. Quarto uomo il Sig. Baratta di Rossano, con al V.A.R. Sig. Serra di Torino ed A.V.A.R. Sig. Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Per il direttore di gara siciliano 5 precedenti con la squadra di Gorini. Il bilancio segna tre vittorie granata e 2 sconfitte. Sono 3 i precedenti con il Bari per il fischietto di Messina, con una vittoria, un pareggio ed una sconfitta per i pugliesi.