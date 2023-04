Serie B, Bari-Cittadella: tutti i precedenti tra le due squadre

Cittadella a Bari, una trasferta spesso indigesta. Contro la squadra pugliese, dal 2001 ad oggi, appena una vittoria per i granata, a fronte di sei vittorie casalinghe e un solo pareggio. In Serie B, l'unico precedente vincente del Cittadella risale alla stagione 2016-2017, la prima con Venturato in panchina. Il Cittadella, all'epoca neopromosso in B, espugna il San Nicola alla prima giornata di campionato con l'1-2 firmato Pascali e Litteri. A fine anno sarà sesto posto in classifica e playoff. I primi con Venturato al ponte di comando

Di seguito tutti i precedenti tra le due squadre:

21/04/2001 – Serie B: Bari-Cittadella 3-2 43' Ferrarese (C), 55' L. Anaclerio (B), 58' L. Anaclerio (B),77' Rig. Spinesi (B), 86' Giacomin (C)

21/03/2009 – Serie B: Bari-Cittadella 2-0 52' Rig. Barreto, 70' Kutuzov

05/12/2011 – Serie B: Bari-Cittadella 2-2 38' Job (C), 50' Bogliacino (B), 77' Donati (B), 80' Maah (C)

25/08/2012 – Serie B: Bari-Cittadella 2-1 9' Ceppitelli (B), 46' Aut. Dos Santos (C), 62' Caputo (B)

19/05/2014 – Serie B: Bari-Cittadella 1-0 80' Lugo Martinez

02/05/2015 – Serie B: Bari-Cittadella 1-0 82' De Luca

27/08/2016 – Serie B: Bari-Cittadella 1-2 53' Pascali (C), 55' Litteri (C), 65' Rig. Maniero (B)

20/10/2017 – Serie B: Bari-Cittadella 4-2 2' Salvi (C), 20' Basha (B), 48' Improta (B), 67' Galano (B), 77' Basha (B), 83' Pasa (C)