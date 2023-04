Serie B, Bari: i convocati di Mignani per la gara contro il Cittadella

Mister Mignani convoca 25 uomini per la sfida contro il Cittadella, valida per il 35esimo turno. Out per infortunio Folorunsho, e Maiello, oltre allo squalificato Vicari. Rientra Scheidler, autore di una doppietta all'andata