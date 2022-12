Serie B, Cittadella sconfitto a Benevento, decide Tello

Il Benevento abbatte il tabù Vigorito e torna alla vittoria in casa contro un Cittadella spuntato. I 3 punti per i campani mancavano da tre mesi e mezzo, mentre aumenta la pressione in classifica del Cittadella, da stasera in piena zona playout. Contro il Suditirol, domenica prossima al Tombolato, sarà una gara molto importante in ottica salvezza. Gli uomini di Gorini avrebbero meritato decisamente di più, ma il secondo peggiore attacco del campionato è sintomatico di una squadra che non riesce a buttarla dentro, nonostante la grande mole di gioca che viene creata ogni partita.

TUTTO COME (IM)PREVISTO. Perticone durante il riscaldamento alza bandiera bianca. Promosso titolare Frare con il ritorno di Visentin al centro della difesa, mentre in mezzo e in avanti vengono scelti Danzi e il redivivo Embalo. Cannavaro conferma in blocco l'albero di Natale vincente visto con il Parma, con Forte al centro dell'attacco. Si vede che entrambe le squadre hanno passato momenti di maggiore brillantezza, perché offrono uno spettacolo veramente modesto nei primi venti minuti. Le assenze in avanti del Cittadella pesano, con i lanci di Frare e Visentin facile preda del duo Glik-Capellini. Il Benevento fa ancora meno, ma al primo affondo passa con la qualità dei suoi trequarti. Discesa di Tello sulla sinistra, sventagliata sulla destra per Farias, con l'ex Cagliari che ricambia il favore e serve sull'inserimento di testa Tello, puntuale a bucare Kastrati. Prima rete stagionale per il trequartista colombiano, Frare non esente da colpe. Antonucci scuote i suoi compagni con un guizzo dei suoi e serve Danzi in area, che non impatta il pallone efficacemente. Visentin e Glik si fanno ammonire per interventi evitabili, Embalo tra il 40 e il 41' si divora due clamorose palla gol davanti a Paleari, facendo rimpiangere Beretta, Magrassi e Tounkara.

POCA CONCRETEZZA. Si riprende con Mattioli per Donnarumma in casa Cittadella, mentre nel Benevento fuori Paleari dentro Manfredini. Il Benevento continua sullo spartito consueto, tanto possesso, poche occasioni. Lores Varela di testa fa scaldare subito i guanti al neo entrato. Non è l'unica volta che deve intervenire il sostituto di Paleari. Intorno al quarto d'ora della ripresa Branca compie un'ingenuita non da lui e tocca con la mano in area di rigore un pallone in disimpegno. Per sua fortuna Kastrati sventa la minaccia dal dischetto, intuendo la conclusione di Forte. I granata prendono coraggio. Mazzocco e Vita al 76' scelgono la triangolazione rapida, con la quale il numero 16 romano si trova a tu-per-tu con Manfredini. Glik sventa la minaccia. Si rivede Asencio in campo e Manfredini nega la gioia del gol allo spagnolo all'86' e al 92' il portiere delle Streghe si ripete su Branca. Non è proprio pomeriggio. Il Benevento esulta e torna a respirare, per il Cittadella rimpianti e la speranza che Asencio torni in ritmo partita quanto prima.

Questo il tabellino della gara del Vigorito:



BENEVENTO-CITTADELLA 1-0

PRIMO TEMPO 1-0



MARCATORI Tello (B) al 22' p.t.



BENEVENTO (4-3-2-1)

Paleari 6 (dal 1' s.t. Manfredini 7,5); Improta 6, Glik 6, Capellini 6, Masciangelo 6,5 (dal 45' s.t. Veseli s.v.); Karic 5,5, Schiattarella 6,5 (dal 21' s.t. Kubica 6), Acampora 5,5; Farias 6,5 (dal 24' p.t. Koutsoupias 6), Tello 6,5 (dal 21' s.t. Viviani 5,5); Forte 5,5

PANCHINA Lucatelli, Thiam, Foulon, Viviani, Simy, Abdallah, Perlingieri, Pastina

ALLENATORE F.Cannavaro



CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 7; Cassandro 6, Frare 5, Visentin 6,5, Donnarumma 5,5 (dal 1' s.t. Mattioli 6); Danzi 6 (dal 35' s.t. Mastrantonio s.v.), Pavan 5,5 (dal 20' s.t. Mazzocco), Branca 5; Antonucci 6 (dal 20' s.t. Vita 5,5); Embalo 5 (dal 29' Asencio 6), Lores Varela 5,5

PANCHINA Maniero, Felicioli, Dal Fabro, Ciriello

ALLENATORE E.Gorini



ARBITRO Abisso di Palermo 5,5

ASSISTENTI Passeri 6 - Costanzo 6

AMMONITI Visentin (C), Glik (B), Antonucci (C), Lores Varela (C), Koutsoupias (B) per gioco scorretto; Tello (B) per proteste

NOTE Tiri in porta 3-7. Tiri fuori 3-8. In fuorigioco 1-2. Angoli 6-6. Recuperi: p.t. 3', s.t. 5'