Serie B, Benevento: i convocati per la gara contro il Cittadella

Fabio Cannavaro ha comunicato l'elenco dei calciatori disponibili per la diciasettesima giornata di campionato Serie BKT Benevento-Cittadella. Poche novità rispetto la vittoriosa trasferta di Parma. Out per squalifica il difensore El Kaouakibi, tutto sembra andare verso la conferma del 4-3-2-1 vittorioso contro la squadra di Pecchia. Di seguito la probabile formazione campana e i convocati: Paleari; Improta, Glik, Capellini, Masciangelo; Karic, Schiattarella, Acampora; Farias, Tello; Forte.



30 Abdallah Basit

4 Acampora Gennaro

96 Capellini Riccardo

10 Farias Diego

88 Forte Francesco

18 Foulon Daam

15 Glik Kamil

16 Improta Riccardo

7 Karic Nermin

80 Koutsoupias Ilias

6 Kubica Krzysztof

22 Lucatelli Igor

12 Manfredini Nicolo’

5 Masciangelo Edoardo

25 Nwankwo Simeon Tochukwo

21 Paleari Alberto

58 Pastina Christian

14 Pape Samba Thiam

36 Perlingieri Francesco

27 Schiattarella Pasquale

8 Tello Andrés



55 Veseli Frederic24 Viviani Mattia