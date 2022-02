Serie B, Benevento: i convocati di mister Caserta per la gara con il Cittadella

Squadra in casa

Squadra in casa Cittadella

Come riportato dal sito ufficiale del Benevento Calcio, sono 23 i convocati di mister Fabio Caserta per la gara contro il Cittadella, valevole per la 24°giornata del campionato di Serie B. Queste le scelte del tecnico giallorosso:

Portieri: 29 Paleari Alberto, 1 Muraca Gaspare, 12 Manfredini Nicolo’

Difensori: 14 Vogliacco Alessandro, 3 Letizia Gaetano, 93 Barba Federico, 18 Foulon Daam, 2 Gyamfi Bright, 15 Glik Kamil, 58 Pastina Christian, 32 Masciangelo Edoardo,

Centrocampisti: 4 Acampora Gennaro, 5 Calò Giacomo, 23 Ionita Artur, 17 Petriccione Jacopo, 38 Talia Angelo, 8 Tello Andrés, 16 Improta Riccardo

Attaccanti: 99 Brignola Enrico, 11 Farias Diego, 88 Forte Francesco, 19 Insigne Roberto, 25 Sau Marco