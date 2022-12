Serie B, Benevento: mister Cannavaro (conferenza stampa) " Il Cittadella è una squadra fastidiosa, serve freschezza mentale"

La vittoria di Parma ha donato il buon umore al Benevento, atteso dalla gara di domani al Vigorito contro il Cittadella per la 17°giornata del campionato di Serie BKT. Un vero e proprio scontro salvezza per i campani diretti da Cannavaro, invischiati nei bassifondi della classifica, nonostante una rosa decisamente da piani alti. Così l'ex Pallone d'Oro ha presentato l'incontro in conferenza stampa.

"Letizia farà gli accertamenti, speriamo che non sia nulla di grave, ma sono più fiducioso rispetto a ieri perché l'ho visto camminare stamattina. Ultimamente facciamo troppa fatica in casa, vincere domani è troppo importante. Il Cittadella è una squadra fastidiosa, bisogna ragionare tanto. Gli uomini di Gorini sono i primi per il recupero dei palloni e per duelli vinti della B. Serve freschezza a livello mentale, senza essere precipitosi perché si può vincere anche al 90' e oltre. Dovremo essere bravi a evidenziare i loro limiti. Forte vive di gol come tutti gli attaccanti. Lo avevo visto sereno anche contro il Bari. Col Parma è stato bravo, con compagni come Tello e Farias alle spalle è tanta roba per una punta. A volte ho cambiato sistema e formazione, non perché sia pazzo ma perché si analizza il momento. A Parma hanno fatto bene, ma soprattutto mi è piaciuto che hanno ragionato. È stata una partita di testa, così come lo dovrà essere domani. Glik? Ho visto gente tornare dal sudamerica e giocare in meno di 24 ore. Lui è un professionista. E' stato bravo, per noi si è rivelata una presenza molto importante. Mi aspettavo questo. Ragioniamo partita per partita. Il calcio ti dà sempre la possibilità di giocare ogni tre giorni, ancora di più in questa stagione, molto particolare. Adesso dobbiamo cercare di mettere a posto la classifica non è bellissima, cercando di fare più punti possibile. Paleari è un portiere importante. Lui prima era abituato a toccare molte palle ed ora deve fare una parata a gara, risultando decisivo. Non è banale, ma lo sa fare."