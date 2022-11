Serie B, Cittadella: Simone Branca premiato al Galà del calcio Triveneto

Si è svolta questa mattina, al Teatro Comunale di Vicenza, la ventiduesima edizione del “Galà del Calcio Triveneto”, iniziativa organizzata dall’Associazione Italiana Calciatori insieme all’Ussi (Unione Stampa Sportiva) del Triveneto per premiare i migliori calciatori delle squadre professionistiche del Triveneto (Calcio a 5 e Femminile compreso), nonché il miglior arbitro e il miglior allenatore, che più e meglio degli altri hanno saputo mostrare qualità e continuità di rendimento nell’arco dello scorso campionato. Per il Cittadella ha conquistato l'ambito riconoscimento per la stagione 2021-2022 il centrocampista Simone Branca. Il numero 23 granata succede a Federico Proia, vincitore nella scorsa edizione riconoscimento a Federico Proia.

Per SImone Branca 9 presenze in questo campionato, per un totale di 760 minuti disputati.

Ecco la lista degli altri premiati per la stagione 2021/22:

Serie A?

Miglior calciatore Hellas Verona: Lorenzo Montipò?

Miglior calciatore Udinese: Roberto Pereyra

Miglior calciatore Venezia: Pietro Ceccaroni

Serie B?

Miglior calciatore Cittadella: Simone Branca?

Miglior calciatore L.R. Vicenza: Michele Cavion?

Miglior calciatore Pordenone: Roberto Zammarini

Lega Pro?

Miglior calciatore Legnago: Gianluca Contini?

Miglior calciatore Padova: Nahuel Valentini?

Miglior calciatore Sud Tirol-Alto Adige: Giacomo Poluzzi?

Miglior calciatore Trento: Cristian Pasquato?

Miglior calciatore Triestina: Marco Crimi?

Miglior calciatore Virtus Verona: Emil Hallfredsson

Premi speciali

?Migliore allenatore: Ivan Javorcic?

Migliore arbitro: Luca Zufferli?

Migliore calciatore Calcio a 5: Loris Di Guida (Came Dosson)?

Migliore calciatrice: Michela Ledri (Verona)