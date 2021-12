Serie B, Brescia-Cittadella: un buon punto dal Rigamonti, continua la striscia positiva granata

Terzo pareggio consecutivo in quel di Brescia per il Cittadella di Gorini, capace di tornare dal Rigamonti con un punto prezioso. Ad Antonucci risponde Moreo e per il Cittadella è il settimo risultato utile consecutivo nella 18°giornata del campionato di Serie B BKT. Ai punti il Cittadella avrebbe meritato qualcosa in più del pareggio, ma il Brescia conferma i motivi per cui è in alto in classifica.

LA CRONACA

Pronti via e Vita al 6' colpisce un clamoroso palo interno con un sinistro di controbalzo. È un bel Cittadella coon Antonucci che prova a bucare la retroguardia bresciana in due occasioni al 13', ma i lombardi in qualche maniera si salvono. Al 19' segnali di vita del Brescia, con Leris che prende solo l'esterno della rete, mentre al 26' Tramoni chiama al miracolo Kastrati. Il Citta risponde, con il solito Antonucci, ma il suo tiro è di poco alto sopra la traversa. Beretta-Antonucci, tiro di quest'ultimo sul primo palo, ma Joronen si distende in angolo. Alla fiera del gol sprecato si unisce anche Pavan, ma il suo destro è alto sopra la traversa. Nella ripresa si riparte subito forte e al 52' ecco Antonucci. Pallone addomesticato dall'ex Roma e la conclusione del 48 granata non lascia scampo a Joronen. La sberla sveglia i padroni di casa, ma Kastrati è sempre attento. Contropiede al 65' del Citta, con Beretta, ma il suo tiro si perde alto di un soffio. Beretta è on fire e costringe agli straordinari Joronen. Nonostante la pressione ospite, ecco il pareggio di Moreo, con un preciso colpo di testa. Il Cittadella cerca il controsorpasso prima con Branca in almeno due occasioni, ma la mezz'ala è poco lucida in entrambi i casi. Il risultato non si schioda più dall'1 a 1, restano le buone sensazioni destate dal Cittadella al Rigamonti, capace di controllare il gioco contro un avversario di caratura superiore.

Ecco il tabellino della gara del Rigamonti:

BRESCIA: Joronen, Mateju (13′ st Karacic), Cistana, Chancellor, Pajac, Cavion (13′ st Andreoli), Bisoli (C), Bertagnoni, Leris (41′ st Spalek), Tramoni (33′ st Palacio), Moreo (33′ st Ayè). A DISPOSIZIONE: Perilli, Linner, Ndoj, Mangraviti, Huard, Olzer, Papetti. Allenatore: Filippo Inzaghi

CITTADELLA: Kastrati; Mattioli, Frare, Adorni (C), Benedetti; D’Urso (32′ st Cuppone), Pavan, Branca (44′ st Donnarumma); Vita (19′ st Mazzocco); Beretta (44′ st Mastrantonio), Antonucci (32′ st Tavernelli). A DISPOSIZIONE: Maniero, Perticone, Icardi, Smajlaj, Danzi, Cassandro, Baldini. Allenatore: Edoardo Gorini

ARBITRO: Daniele Paterna (Teramo)



Marcatori: 7′ st Antonucci, 25′ st Moreo



Ammoniti: Kastrati, Tramoni, Branca, Adorni, Benedetti



Recupero: 3′ e 4’