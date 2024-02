Il Brescia dei grandi ex condanna al terzo k.o di fila il Cittadella

Vatti a fidare degli ex. Ancora uno stop, il terzo di fila, per il Cittadella, questa volta fermato sul campo del Brescia e dei grandi ex Maran, Adorni e Moncini. Il primo ha incartato la sfida mettendosi a specchio tatticamente con Gorini, il secondo stoppando ogni attacco di Pittarello e Pandolfi, mentre il terzo ha chiuso la contesa entrando dalla panchina, al 74' in contropiede. La classifica continua a restare rosea, in relazione alle aspettative stagionali, Enrima è un dato di fatto il rallentamento della squadra padovana, alle prese con un momento difficile globalmente. Nelle ultime 3 partite sono ben 7 i gol subiti, tanti quanti nelle precedenti 10 prima di Terni. Dopo 12 risultati utili consecutivi contro il Brescia, una caduta che fa male e rimette in corsa per i playoff proprio i lombardi, ora a -4 dal Citta.

La mano di Elhan

Clima primaverile al Rigamonti, aria di contestazione - solita - in curva nord bresciana nei confronti del presidente Cellino. Niente di nuovo, esattamente come l'approccio un po' leggero degli uomini di Gorini nei primi 15' , dove rischiano almeno tre volte di andare sotto. Bianchi al 2' incrocia a lato di poco da sinistra, Bertagnoli cinque minuti dopo costringe al miracolo Kastrati, mentre al 15' è Adorni ad andare vicino al centro vincente, ma il suo colpo di testa si perde a lato. Sfida frizzante, ad alto ritmo. Il Cittadella aggrappato alla verve di Cassano e le proposte offensive di Pandolfi va vicinissimo al vantaggio con quest'ultimo al 21', ma la sua conclusione dal limite viene smorzata in corner da Andrenacci. Sugli sviluppi del corner è ancora il centravanti campano a colpire di testa, pallone appena alto sopra la traversa. Entrambe le squadre sono assetate di spazi per distendersi, esattamente come al 26' con la connection Bisoli-Borrelli e la mancata deviazione della punta ex Frosinone innanzi a Kastrati.

Rugby al Rigamonti

Dopo i fuochi d'artificio, pur senza gol, della prima parte, nei minuti restanti la gara si affossa in tanti prevedibili duelli individuali e lotta senza quartiere sulle seconde palle, disciplina in cui il Citta è storicamente maestro. Cassano prova a squarciare questa tela al 35', con una bella azione personale a rientrare dalla sinistra, ma il suo tiro viene deviato miracoleggiando in corner con i pugni dal solito attentissimo Andrenacci. Nella ripresa subito fuori Amatucci dentro Carriero. Gorini cerca la scossa in mezzo, ma è Bianchi a scaldare le mani a Kastrati al 49'. Sinistro presagio. Tre minuti dopo ecco il vantaggio in modalità rugbistica del Brescia. Punizione spiovente dalla destra, il pallone vagante arriva in zona Borrelli che vince un paio di cariche - una probabilmente di mano su Carissoni - e deposita in rete. Proteste di Branca e compagni, ma al VAR Paterna non richiama Pezzuto.

E poi arriva l'ex

Lo scatto del Brescia costringe il Citta a scoprirsi. Risultato? Una sola grande occasione al 55' con Pittarello abile nello slalom, meno nella conclusione, con Bisoli nel prosieguo dell'azione che si immola sulla grande conclusione di Cassano. Kastrati sbroglia una conclusione insidiosa del solito Bisoli, Olzer chiama all'intervento a terra ancora Kastrati, mentre sulla sponda Citta al netto del cambio Mastrantonio per Salvi, poco da segnalare fino al 72', quando Carissoni prende l'ascensore da ottima posizione in area di rigore, ma non inquadra lo specchio. Gol sbagliato, gol subito. Il Brescia riparte in contropiede sulla destra, Bisoli, man of the match inventa un cross perfetto per Moncini, che sigla la rete del definitivo 2 a 0. L'ex Citta non esulta, ma con questa rete sale a quota 6.

Questo il tabellino del Rigamonti:

BRESCIA-CITTADELLA 2-0

FINE PRIMO TEMPO 0-0



MARCATORI Borrelli (B) al 7' s.t., Moncini (B) al 29' s.t.



BRESCIA (4-3-1-2)

Andrenacci 6,5; Dickmann 6, Papetti 6,5, Adorni 7, Jallow 6 (dal 30' s.t. Mangraviti s.v.); Bisoli 7, Paghera 7 (dal 40' s.t. Van de Looi s.v.), Bertagnoli 6,5 (dal 40' s.t. Fares s.v.); Olzer 5,5 (dal 21' s.t. Bjarnason 6); Borrelli 7, Bianchi 6 (dal 22' s.t. Moncini 6,5)

PANCHINA Avella, Huard, Van De Looi, Fares, Cartano, Fogliata, Galazzi, Ferro, Besaggio

ALLENATORE Maran 6,5



CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6; Salvi 6 (dal 22' s.t. Mastrantonio 5,5), Pavan 6 (dal 30' s.t. Angeli s.v.), Negro 5,5, Carissoni 6; Vita 6, Branca 5,5, Amatucci 5 (dal 1' s.t. Carriero 5,5); Cassano 6,5 (dal 26' s.t. Baldini 5,5); Pittarello 6, Pandolfi 6 (dal 26' s.t. Maistrello 5,5)

PANCHINA Maniero, Magrassi, Kornvig, Tessiore, Danzi, Rizza

ALLENATORE Gorini 5,5



ARBITRO Pezzuto di Lecce 5,5

ASSISTENTI Margani 6 - Catallo 6

AMMONITI Negro (C), Borrelli (B), Pittarello (C), Bertagnoli (B), Branca (C) per gioco scorretto

NOTE 4337 spettatori totali (189 ospiti). Tiri in porta 8-3. Tiri fuori 3-7. In fuorigioco 0-0. Angoli 5-6. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 5’