Serie B, Brescia-Cittadella: i programmi delle due squadre verso la sfida di domenica

In vista della gara di domenica alle ore 14:00 tra Brescia e Cittadella, valida per la diciottesima giornata della Serie B BKT, allenamento al mattino per le Rondinelle di mister Filippo Inzaghi. Gli ultimi impegni al Mario Rigamonti hanno detto male ai bresciani, sconfitti sia dal Pisa, sia dal Monza, senza segnare alcun gol. Di sicuro contro il Cittadella c'è grande fame di rivalsa, con i granata chiamati a dimenticare la gara di Coppa Italia contro il Cagliari e rituffarsi sul campionato con il piglio delle ultime giornate che ha fruttato ben 4 vittorie e 2 pareggi. Il lavoro odierno dei bresciani si è focalizzato sulla tattica, dopo una prima fase di attivazione e riscaldamento. Al termine della seduta, lavoro specifico sui calci piazzati. Per quanto riguarda i singoli, ancora differenziato per Jakub Labojko. Domani rifinitura pomeridiana per il Brescia, direttamente al Rigamonti.

Ritrovo tra pochi minuti per il Cittadella, con un allenamento pomeridiano all'antistadio del Tombolato. Mister Gorini dovrebbe recuperare Benedetti, Perticone e Tavarnelli per il match con i biancoblu, mentre chance ridotte di vedere tra i convocati Okwonkwo. In termini di formazione si dovrebbe andare verso il solito 4-3-1-2 che in queste gare sta dando soddisfazioni e risultati. Domani la rifinitura del Cittadella è prevista alle ore 10:30 e poi a seguire la partenza verso Brescia.