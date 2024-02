Serie B, Brescia-Cittadella: le pagelle degli uomini di Gorini

Le pagelle del Cittadella dopo la sconfitta contro il Brescia nella 23esima giornata del campionato di Serie B al Rigamonti.

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6; Salvi 6 (dal 22' s.t. Mastrantonio 5,5), Pavan 6 (dal 30' s.t. Angeli s.v.), Negro 5,5, Carissoni 6; Vita 6, Branca 5,5, Amatucci 5 (dal 1' s.t. Carriero 5,5); Cassano 6,5 (dal 26' s.t. Baldini 5,5); Pittarello 6, Pandolfi 6 (dal 26' s.t. Maistrello 5,5)

PANCHINA Maniero, Magrassi, Kornvig, Tessiore, Danzi, Rizza

ALLENATORE Gorini 5,5

Kastrati 6: Sulla mischia rugbistica del primo gol migliorabile in uscita, prima e dopo salva tutto quello che può e oltre, vedi il laserjet di Bertagnoli respinto con la mano di richiamo.

Salvi 6: Esce un po' immalinconito dopo la prima rete, di certo non è tra i peggiori in campo dei granata. Jallow spinge poco, mentre Bertagnoli ricama poco verso di lui. (Dal 22' s.t. Mastrantonio 5,5: impatto scarso sulla gara, senza dialogo con i compagni).

Pavan 6: Esce infortunato in occasione del secondo gol e proprio in quello spazio Moncini colpisce di testa indisturbato. Finché resta in campo soffre i movimenti di Bianchi ad allargarsi a sinistra, ma nel complesso tiene. (Dal 30' s.t. Angeli s.v.: In attesa di capire l'entità dei guai muscolari di Pavan, l'ex Renate si scalda).

Negro 5,5: Sui rilanci di piede non è precisissimo, ingaggia un bel duello corpo a corpo con Borelli per tutta la gara. Sfortunato in occasione della prima rete subita, con il pallone beffardo e sormontante sopra il suo metro e novantatre.

Carissoni 6: Spinge con un po' più di continuità ed esce con una caviglia gonfia come uno zampone, regalo nel contrasto fallo con Borrelli nel primo gol. Si divora il possibile 1-1, non schiacciando in terzo tempo un ottimo pallone di Vita. Peccato

Vita 6: Meglio da terzino che mezzala, dove spesso viene preso a sandwich da Bertagnoli (mobilissimo) e Olzer. Il cross con cui serve Carissoni nella ripresa meritava una sorte migliore.

Branca 5,5: Cartellino (giallo) timbrato, prestazione meno sostanziosa del solito. Olzer fisicamente gli tiene testa e lo disturba nella fase di ripartenza, lui ci mette del suo rincorrendo spesso la posizione giusta in campo.

Amatucci 5: Tornato titolare dopo più di un mese, fa poco in campo per meritare di entrare nell'11 iniziale. Anche lui, come Vita, soffre il dinamismo di Bisoli e la spinta continua di Dickmann. (Dal 1' s.t. Carriero 5,5: Entra, si accende e si spegne lasciando poca traccia di lui)

Cassano 6,5 - IL MIGLIORE DEL CITTADELLA: Costringe Andrenacci ad un super intervento, galleggia etereo tra le linee ingaggiando una sfida bellissima con Paghera. Nella ripresa resta sempre sul pezzo, fino a quando non alza bandiera bianca fisicamente. (Dal 26' s.t. Baldini 5,5: Gli arrivano pochi palloni e si nota ad occhio nudo che è in piena fase di carburazione).

Pittarello 6: Duello rusticano con Adorni, altrettanto ruvido con Papetti. Fa "Battaglia" di secondo nome, perché ha una carica emotiva sulla gara trascinante, paragonabile a quel satanasso di Connors. Da appassionato di tennis, gli farà piacere il paragone. Alla ricerca del break giusto, vivo e trascinante sino in fondo

Pandolfi 6: I due tiri più pericolosi della fase iniziale della gara portano la sua firma. Mobile nel primo tempo, annullato nella ripresa da Adorni in giornata di grazia. (Dal 26' s.t. Maistrello 5,5: I compagni gli alzano pochi palloni sulla testa, lui se ne procura molto pochi per rendere sufficiente la sua prestazione).

ALLENATORE Gorini 5,5: Avete presente il meme che spopola sui social del doppio Spiderman che si rispecchia e si autosaluta? Ecco il Goro vive la stessa esperienza nel pomeriggio del Rigamonti. A livello difensivo qualcosa da registrare, visti i 7 gol subiti nelle ultime tre partite, gli stessi raccolti da Kastrati da fine ottobre a inizio gennaio contro il Palermo.

BRESCIA (4-3-1-2)

Andrenacci 6,5; Dickmann 6, Papetti 6,5, Adorni 7, Jallow 6 (dal 30' s.t. Mangraviti s.v.); Bisoli 7, Paghera 7 (dal 40' s.t. Van de Looi s.v.), Bertagnoli 6,5 (dal 40' s.t. Fares s.v.); Olzer 5,5 (dal 21' s.t. Bjarnason 6); Borrelli 7, Bianchi 6 (dal 22' s.t. Moncini 6,5)

PANCHINA Avella, Huard, Van De Looi, Fares, Cartano, Fogliata, Galazzi, Ferro, Besaggio

ALLENATORE Maran 6,5