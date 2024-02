Cittadella, c'è profumo di playoff contro il Brescia dei grandi ex

Alla prova degli ex. Il Cittadella torna in campo dopo il secondo stop consecutivo, maturato in casa contro la Samp, con una sola idea: fare punti contro il Brescia. Dall'altra parte parecchi vecchi amici della società di Gabrielli, come Rolando Maran, allenatore della primavera e della prima squadra granata tra il 2000 e il 2005; Davide Adorni, ex leader difensivo dal 2017 al gennaio 2022 che non si è lasciato benissimo con la squadra murata e infine Gabriele Moncini, l'uomo dei sogni nella prima cavalcata verso la finale playoff nel 2019 con ben 12 reti in sole 19 apparizioni. Insomma, una sfida non banale, a cui si aggiunge il peso specifico della posta in palio, la zona playoff. Gli uomini di Gorini sono a quota 36, mentre in casa lombarda si studia il colpo per tornare dentro i piani alti della classifica. Calcio d'inizio sabato 4 febbraio alle ore 14:00 allo Stadio Rigamonti di Brescia

La situazione in casa Cittadella

Il mercato di gennaio non ha intaccato i meccanismi del giocattolo costruito in estate a Cittadella. Zero arrivi e zero partenze, con Stefano Marchetti, direttore generale della società padovana, regista di questa scelta. «Lo Spezia voleva Pittarello? C’era assolutamente qualcosa di concreto, ma alla fine ho deciso di fare cosi, di non toccare la rosa dei giocatori. Voglio che questo gruppo continui a fare quanto di buono sta portando avanti, e magari crescere ancora: è un Cittadella che mi piace, quindi ho cercato di difenderlo sino alla fine delle trattative». Tutto come prima, con Gorini atteso da un match delicato contro l'ex Maran. A livello tattico si dovrebbe vedere il solito 4-3-1-2, anche se in conferenza stampa il Goro è stato più sibillino del solito sui singoli. Ristabilito Carissoni sulla sinistra, in porta e in difesa si va verso la conferma dei soliti noti, ovvero Kastrati tra i pali protetto da Salvi, Pavan, Negro e il terzino bergamasco, stante le assenze di Frare e Giraudo per problemi fisici. In mezzo al campo solito ballottaggio sul centro sinistra tra Amatucci e Carriero, mentre Vita e Branca dovrebbero trovare la solita maglia da titolare. Sulla trequarti dovrebbe rivedersi Cassano, con Pandolfi intoccabile e l'ultimo posto a disposizione per l'uomo richiesto del mercato appena concluso, Filippo Pittarello

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita, Branca, Amatucci (Carriero); Cassano; Pittarello, Pandolfi

La situazione in casa Brescia

Da Cellino nemmeno uno scellino. È stata una sessione invernale in tono minore per la squadra bresciana, semi-immobile sul mercato esclusi gli arrivi trascurabili del difensore Cartano dalla Carrarese e del portiere di riserva Avella dal Frosinone per l'infortunio di Lezzerini. Un mercato a "zero" e una piazza che ribolle, con Maran chiamato un giorno si e l'altro pure a fare da tecnico-psicologo in una situazione sempre sul filo dei nervi. Nell'ultimo impegno contro la Cremonese, capitan Bisoli e compagni hanno subito per larghi tratti il gioco dei cugini diretti da Stroppa, senza mai dare la sensazione di poter rendersi pericolosi. Contro il Cittadella Maran sembra intezionato a riproporre una difesa a 3, sempre senza il leader Cistana, vicino al rinnovo e fuori per infortunio, nonostante una coperta resti cortina proprio nel reparto centrali con i soli Papetti, Adorni e Mangraviti a disposizione, più il jolly Cartano. In mezzo al campo spazio a Bisoli, con Bertagnoli al suo fianco, già in rete all'andata. Dickmann e Jallow sembrano i favoriti ad occupare le corsie laterali, mentre sulla trequarti spazio alla qualità di Bjarnason e Galazzi alle spalle del recuperato Borrelli.

Portieri: Andrenacci, Avella

Difensori: Huard, Fares, Mangraviti, Cartano, Jallow, Dickmann, Adorni, Papetti

Centrocampisti: Paghera, Van De Looi, Bjarnason, Fogliata, Galazzi, Bisoli, Bertagnoli, Besaggio

Attaccanti: Bianchi, Moncini, Olzer, Borrelli, Ferro

Brescia (3-4-2-1): Andrenacci; Papetti, Adorni, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Bertagnoli, Jallow; Bjarnason, Galazzi (Bianchi); Borrelli

Le statistiche della sfida

? Dopo avere vinto sette delle precedenti 14 sfide con il Cittadella in Serie B (6N, 1P) il Brescia non ha trovato i tre punti in nessuna delle successive 11 contro i veneti nella competizione (7N, 4P). Tra le squadre affrontate almeno 20 volte in cadetteria, il Cittadella è quella contro cui le Rondinelle vantano la più alta percentuale di pareggi in campionato (52% – 13/25).

? Il Brescia ha vinto solo due delle ultime 10 partite casalinghe in Serie B (4N, 4P), dopo che aveva ottenuto tre successi rimanendo imbattuto nelle precedenti quattro (1N). Dopo aver perso entrambe le ultime due partite di campionato contro Ternana e Sampdoria, il Cittadella potrebbe registrare almeno tre sconfitte consecutive in Serie B per la prima volta da dicembre 2022 (serie di quattro in quel caso).

? Il Cittadella ha perso l’ultima trasferta in Serie B (3-1 contro la Ternana) e potrebbe infilare due sconfitte esterne di fila in cadetteria con più di due reti al passivo per la prima volta dal luglio 2020 (4-1 contro Salernitana e Chievo, con Roberto Venturato in panchina).

? L’ultima rete messa a segno da Massimo Bertagnoli in Serie B è arrivata proprio nel match d’andata di questa Serie B contro il Cittadella – la formazione veneta è anche l’unica contro cui il centrocampista del Brescia abbia mai segnato in due partite differenti nel campionato cadetto (oltre al 4 novembre scorso, ci era già riuscito il 27 gennaio 2021, quando vestiva la maglia del Chievo).

? Tre delle ultime quattro reti del Cittadella in Serie B portano la firma di Luca Pandolfi, a segno in tutte le ultime tre sfide contro Palermo, Ternana e Sampdoria – il capocannoniere del Cittadella (già sei reti all’attivo per il classe ’98 in questo campionato) potrebbe andare a bersaglio per quattro presenze di seguito per la prima volta in carriera nel torneo cadetto.

Il resto del turno - 22°giornata

Venerdì 2 Febbraio, ore 20:30

Palermo-Bari



Sabato 3 Febbraio, ore 14:00

Brescia-Cittadella

Cosenza-Pisa

Parma-Venezia

Reggiana-FeralpiSalò

Spezia-Catanzaro



Sabato 3 Febbraio, ore 16:15

Lecco-Cremonese

Sampdoria-Modena

Ternana-Como

Domenica 4 Febbraio, ore 16:15

Ascoli-Südtirol



CLASSIFICA: Parma 45, Cremonese 41, Venezia 41, Como 39, Cittadella 36, Palermo 36, Catanzaro 34, Modena 31, Brescia 29, Reggiana 28, Cosenza 27, Bari 27, Sampdoria 26 (-2), Pisa 26, Südtirol 24, , Ascoli 23, Ternana 21, Feralpisalò 20, Spezia 20, Lecco 20

Dove guardare Brescia-Cittadella

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Sky al canale Sky Sport dal numero 251 del satellite in poi. I clienti Sky potranno seguire Brescia-Cittadella anche in diretta streaming grazie all’app SkyGo e Now TV. La diretta streaming del match sarà visibile anche su DAZN, disponibile su tutti i dispositivi compatibili con l’app o sul sito web della piattaforma.