Serie B, Brescia: differenziato per l'ex Proia, domani conferenza alle 11 per Corini

Come riportato dal sito ufficiale del Brescia, sessione al pomeriggio per le Rondinelle in vista della sfida di sabato contro il Cittadella.

Dopo attivazione e riscaldamento, i ragazzi di Corini hanno svolto esercitazioni tecnico tattiche a campo ridotto per poi concludere la seduta con una partitella.

Differenziato per Giacomo Olzer, Lorenzo Andreoli e Federico Proia, tutti gli altri a disposizione del tecnico. Domani è previsto un nuovo allenamento nel primo pomeriggio.

Alle ore 11 la conferenza della vigilia di Eugenio Corini per presentare la gara con i granata del quasi omonimo Gorini.