Serie B, Brescia: Pep Clotet (conferenza stampa) "Non penso che con il Cittadella faremo grandi ritocchi"

Vigilia con polemica in casa Brescia. A tenere banco sono le dichiarazioni dei giorni scorsi del Presidente Cellino nei confronti del tecnico Clotet, che a domanda diretta dei colleghi di Brescia, prima risponde stizzito e poi chiude anzitempo la conferenza stampa di vigilia con il Cittadella:

"Sulla partita di Bari non mi voglio più soffermare, altrimenti torniamo anche a quello che ho fatto in Svezia. Quello che ha detto pubblicamente il Presidente Cellino non mi interessa. Posso dire che abbiamo un buon rapporto, e abbiamo cenato insieme domenica sera. La fiducia è reciproca, lui fa le sue valutazioni da presidente, io faccio le mie da allenatore. Dopo Bari ho dedicato lo stesso tempo di analisi rispetto a tutte le altre partite. Ringrazio i tifosi che sono venuti in massa a Bari ci hanno dato una risposta importante il loro sostegno anche in aeroporto è stato importante. Il Cittadella è una squadra molto diversa dal Bari e studieremo per il Brescia l’undici migliore possibile. Anche se non penso che la formazione subirà grandi ritocchi”.