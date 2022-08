Serie B, Cagliari-Cittadella: arbitra la sfida Orsato

Prima trasferta stagionale in terra sarda contro i rossoblu di mister Liverani per il Cittadella. Sarà il Signor Daniele ORSATO della sezione di Schio a dirigere Cagliari-Cittadella, gara valevole per la seconda giornata di Serie BKT 2022/23 alle ore 20:45 domenica 20 agosto all'Unipol Arena di Cagliari.

Il resto dello squadra arbitrale: 1° assistente sarà il Sig. Carbone di Napoli, mentre il 2° assistente sarà il Sig. Giallatini di Roma. Quarto uomo il Sig. Ubaldi di Roma 1, con al V.A.R. Sig. Abbattista di Molfetta ed A.V.A.R. Sig. Del Giovane di Albano Laziale.