Coppa Italia, Cagliari-Cittadella: i convocati di mister Gorini per la gara in Sardegna

Sono 19 i convocati da mister Gorini per la sfida di domani alle 18:00 contro il Cagliari di mister Mazzarri per i sedicesimi di Coppa Italia. Lista indisponibili molto ampia comprendente Perticone, Tavernelli, Benedetti, Okwonkwo Icardi, Tounkara e Ciriello.

Di seguito tutti i convocati

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Mattioli, Donnarumma, Frare, Adorni, Cassandro, Smajlaj

Centrocampisti: Pavan, D'Urso, Danzi, Mastrantonio, Mazzocco, Vita, Branca

Attaccanti: Antonucci, Baldini, Beretta, Cuppone

Per quanto riguarda le scelte di formazione si punta ad un po' di turn over ragionato per mister Gorini. Maniero in porta, retroguardia a quattro con Cassandro, Frare, Adorni e Donnarumma da destra a sinistra. In mezzo al campo Danzi davanti alla difesa, accompagnato da Mazzocco e Mastrantonio. D'Urso galleggerà tra le linee, mentre in avanti si dovrebbero vedere Beretta e Cuppone.