Serie B, Cagliari-Cittadella: i convocati di mister Gorini per la seconda giornata

22 i convocati di mister Gorini e il suo staff per il Cittadella per la prima trasferta in campionato contro il Cagliari di Liverani all'Unipol Arena alle ore 20.45 di domenica 21 agosto. Indisponibili Embalo e Ciriello, quest'ultimo per il persistere di una fastidiosa tonsillite con febbre. Embalo è tornato a correre e il suo rientro in gruppo è atteso per la prossima settimana.

Di seguito tutti i convocati:

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Mattioli, Dal Fabro, Perticone, Cassandro, Frare, Visentin, Felicioli, Donnarumma

Centrocampisti: Mastrantonio, Branca, Carriero, Pavan, Danzi, Vita

Attaccanti: Antonucci, Asencio, Beretta, Lores Varela, Baldini, Tavernelli, Tounkara

La probabile formazione di domani contro il Cagliari con il consueto 4-3-1-2: Kastrati; Cassandro, Perticone (Del Fabro), Frare, Donnarumma; Vita (Carriero), Pavan, Branca; Antonucci; Asencio, Baldini