Serie B, Cagliari-Cittadella: rosa a completa disposizione per l'esordio in casa

Con il recupero di Millico e Dossena, per mister Liverani si prospetta un esordio casalingo contro il Cittadella con tutta la rosa a disposizione. Dopo il pareggio contro il Como, la città di Cagliari è pronta a seguire i suoi beniamini anche in serie B: superati i 6200 abbonamenti, più di tremila biglietti già venduti. Insomma, ad accogliere il Cittadella ci sarà la migliore versione possibile - al momento - della squadra di Liverani.

Alla ripresa degli allenamenti solo Walukiewicz non ha lavorato con il gruppo.Subito a disposizione Dossena e Millico, i due nuovi acquisti di casa rossoblu. Liverani è chiamato a scelte importanti, soprattutto in mezzo al campo e in avanti. Nel cuore del gioco ci sono 5 giocatori in lizza per tre maglie, con Rog, Viola e Nandez probabili titolari. Su quest'ultimo ci sono sempre le sirene di mercato che un giorno si e l'altro pure, lo danno lontano dalla Sardegna. Ora in auge c'è il Toro sull'uruguaiano, ma come al solito tutti verrà definito negli ultimi giorni di mercato. In avanti c'è da capire se l'ex regista di Perugia e Lazio varerà la formula "pesante" con Pereiro alle spalle di Lapadula e Pavoletti, oppure l'assetto con le ali Desogus e Luvumbo a supporto di uno tra Lapadula e Pavoletti.

In difesa rientra Altare, al suo fianco Goldaniga con Zappa favorito su Di Pardo a destra e Obert a sinistra, anche se in quest'ultima casella, la società del presidente Giulini sta lavorando per uno tra Barreca, proprio ex Cittadella, e Murru, attualmente in serie A con la Sampdoria.