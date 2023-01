Serie B, Cagliari: i convocati di Ranieri per la sfida contro il Cittadella, Pavoletti out

21 i convocati di mister Ranieri e il suo staff per la sfida contro il Cittadella, valida per la 21°giornata di campionato, sabato alle ore 16:15 al Tombolato. Confermato il forfait di Pavoletti e l'emergenza in mezzo al campo. Ranieri si porta in Veneto due Primavera, Illiev e Griger, rispettivamente portiere ed attaccante.

Di seguito tutti i convocati:

Portieri: Radunovic, Aresti, Iliev (31)

Difensori: Dossena, Altare, Carboni, Capradossi, Barreca, Zappa, Obert

Centrocampisti: Rog, Lella, Makoumbou, Azzi, Kourfalidis

Attaccanti: Lapadula, Millico, Falco, Luvumbo, Griger (35)