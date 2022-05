Serie B, calcio femminile: si ferma in casa il Cittadella Women, Como Femminile corsaro

Discorsi di gloria da riporre, momentaneamente, nel cassetto per il Cittadella Women, uscito sconfitto dallo scontro casalingo con il Como Femminile, valido per il recupero della 14°giornata del campionato di Serie B.

Basta un acuto di Emma Louise Lipman, per regalare alle comasche una vittoria di platino in quel di Tombolo, ma soprattutto il -1 in classifica sul battistrada Brescia.

Un vero peccato per le granata, protagoniste di una stagione al di sopra delle aspettative, che restano ferme a quota 33 punti. Intanto dal settore giovanile continuano ad arrivare le buone notizie, con la convocazione in under 16 italiana di Emma Girotto.

Prossimo impegno per le ragazze dirette da mister Colantuono in casa nuovamente con il Roma Calcio Femminile, ultimo in classifica e già retrocesso.