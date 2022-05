Serie B, Calcio Femminile: le convocate del Cittadella Women contro la Roma Calcio Femminile

Grande voglia di riscatto, ma al tempo stesso mente libera per il Cittadella Women, impegnato domenica alle ore 15:00 al Centro Sportivo di Tombolo nella 24°giornata di campionato contro la Roma Calcio Femminile. Affrontare le capitoline, ultime in classifica ed ampiamente retrocesse, può essere l'occasione giusta per le granate di ripartenza, dopo la sconfitta della settimana scorsa con il Como. Di seguito le convocate di mister Colantuono per la gara casalinga con le romane:

Portieri: Toniolo, Dilettuso

Difensori: Larocca, Novelli, Ripamonti, Masu, Schiavo, Fracaros, Peressotti

Centrocampisti: Domi, Peruzzo, Corazzi, Meneghetti, Saggion

Attaccanti: Zorzan, Pizzolato, Lattanzio, Martelli, Begal, Martinuzzi